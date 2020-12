Benfica responde ao comunicado da Oliveirense e fala em "esquecimento voluntário"

O Benfica já respondeu ao comunicado da Oliveirense, no qual a equipa nortenha deixa duras críticas à atuação da equipa de arbitragem no encontro entre estas duas equipas referente à Taça 1947. A Record, fonte dos encarnado considera que está a ser "passada uma mensagem deturpada das incidências do jogo", falando de "um esquecimento voluntário em abordar o lance do seu terceiro golo", que ditou a ida do encontro para prolongamento.





Os encarnados lembram a "postura positiva para a melhoria da modalidade" e deixam claro que não podem "permitir que o esforço e o trabalho da sua equipa técnica e atletas sejam colocados em causa". "O SL Benfica tem tido uma abordagem de propostas construtivas, a mais recente ao sugerir ações ao nível das questões relacionadas com a COVID-19 e que aumentassem a probabilidade da realização da presente competição, mesmo quando recentemente viu-lhe 'fugir' um resultado positivo no campeonato nacional fruto de um erro de avaliação de um lance", finalizam as águias."Após as declarações e do comunicado da Oliveirense, o SL Benfica considera que está a ser passada uma mensagem deturpada das incidências do jogo, até porque existe um esquecimento voluntário em abordar o lance do seu terceiro golo (cartão azul mal mostrado a Edu Lamas) e que permitiu levar o jogo para o prolongamento.O SL Benfica tem tido uma postura positiva para a melhoria da modalidade, mas não pode permitir que o esforço e o trabalho da sua equipa técnica e atletas sejam colocados em causa.O SL Benfica tem tido uma abordagem de propostas construtivas, a mais recente ao sugerir ações ao nível das questões relacionadas com a COVID-19 e que aumentassem a probabilidade da realização da presente competição, mesmo quando recentemente viu-lhe 'fugir' um resultado positivo no campeonato nacional fruto de um erro de avaliação de um lance."