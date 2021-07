Benfica sagra-se campeão feminino de hóquei em patins

O Benfica sagrou-se na tarde deste domingo campeão nacional feminino, ao bater (8-5) o Sporting na negra e vencer o playoff da final, por 2-1.





O jogo na Luz foi animado, com o Sporting a adiantar-se no marcador logo no primeiro minuto por Ana Catarina Ferreira.Reagiram muito fortes as águias, com Marlene Sousa a reestabelecer a igualdade, e depois para Maria Florência Lund bisar e Maria Silva a adiantar-se com o 4-1 para a equipa da casa.Só que as leoas não se renderam e voltaram ao jogo, com dois golos de Rita Lopes e um de Adriana Costa, para empatarem (4-4) até ao intervalo.No reinício, o Benfica, vencedor da fase regular, demonstrou toda a sua experiência, ao adiantar-se novamente por Maria Florência Lund, no 5-4 e 7-4, com um golo de Marlene Sousa pelo meio.A ganhar por 7-4, as águias foram gerindo a partida. Sofia Moncóvio ainda reduziu (5-7), mas já perto do final, Maria Silva fixou o triunfo (8-4) de livre direto.