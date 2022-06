Benfica sagra-se campeão nacional feminino pela nona vez consecutiva

Depois do triunfo (3-2) no João Rocha, o Benfica voltou a vencer, este sábado, na Luz, o Sporting, sagrando-se campeão nacional feminino pela nona vez consecutiva.As leoas tentaram forçar o jogo da 'negra' na final do playoff, mas apesar de terem estado a vencer, por 2-0, com golos de Sofia Moncóvio, as águias deram a volta ao marcador.Catalina Flores também bisou, com um golo em cada parte e empatou (2-2), enquanto Marlene Sousa desfez a igualdade (3-2, a 8 minutos do fim), colocando em delírio o pavilhão da Luz.O Sporting tentou chegar ao empate, mas as rivais acabaram por ser mais fortes.