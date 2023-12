Benfica, Sporting e FC Porto defrontam equipas de escalões secundários nos 16 'avos' da Taça

Benfica, Sporting e FC Porto vão defrontar UF Entroncamento, HC Sintra e Biblioteca, respetivamente, nos 16 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, ditou o sorteio realizado esta quarta-feiraem Lisboa.

Os encarnados vão jogar em casa do UF Entroncamento, os leões no reduto dos sintrenses e os dragões no recinto do Biblioteca, emblema de Valado dos Frades, concelho da Nazaré, em três confrontos contra equipas do escalão secundário.

A Oliveirense, atual líder do campeonato, jogará no pavilhão da AD Oeiras, também do segundo escalão, enquanto o Sporting de Tomar, detentor do troféu, desloca-se a Santiago do Cacém para defrontar o HC Santiago, da terceira divisão.

O FC Porto lidera o ranking de vencedores da Taça de Portugal de hóquei em patins, com 18 títulos, seguido de Benfica (15) e de Sporting, Óquei de Barcelos e Oliveirense, todos com quatro.

Programa dos 16 avos da Taça de Portugal de hóquei em patins:

Limianos (III) -- Alenquer e Benfica (II)

Académica de Espinho (II) -- Murches (I)

Marítimo SC (Açores) (III) -- Riba d'Ave (I)

Tojal (III) -- Turquel (I)

Parede (II) -- Carvalhos (I)

HA Cambra (II) -- Famalicense (I)

HC Sintra (II) -- Sporting (I)

Paredes (II) -- Óquei de Barcelos (I)

Os Tigres (III) -- Sanjoanense (II)

Alcobacense (III) -- Candelária (II)

HC Santiago (III) -- Sporting de Tomar (I)

Biblioteca IR (II) -- FC Porto (I)

Escola Livre Azeméis (II) -- HC Braga (I)

ED Viana (III) -- Juventude Pacense (I)

AD Oeiras (II) -- Oliveirense (I)

UF Entroncamento (II) -- Benfica (I)