Benfica travado em Braga

Vindo de um bom resultado europeu, o Benfica marcou passo no campeonato, ao empatar a quatro golos na visita ao reduto do HC Braga, em partida atrasada da jornada 6 da prova.





Perante uma equipa que à entrada desta partida era sétima, com 7 pontos, a turma lisboeta até começou bem e abriu uma vantagem de 2-0 (golos de Carlos Nicolía e Jordi Adroher), mas já na segunda metade acabaria por permitir a reviravolta mercê de três golos de Pedro Delgado. Lucas Ordoñez empatou, aos 46', e Edu Lamas deu nova cambalhota no marcador já no derradeiro minuto, antes de Ângelo Fernandes, nos derradeiros instantes, fixar o empate final a quatro.

Com este resultado, as águias continuam a liderar e a ser a única equipa sem derrotas no campeonato, agora com 16 pontos.