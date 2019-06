Benfica vence CACO e conquista Taça de Portugal feminina

A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal, batendo na final o Campo de Ourique (CACO) por 9-1, obtendo a sexta vitória consecutiva nesta competição.O primeiro golo da partida surgiu aos 15 minutos, por intermédio de Rita Lopes, seguindo-se dois golos de Marlene Sousa (18 e 25) e outro de Rute Lopes (25), que levou o resultado fixado em 4-0 para o intervalo.Na segunda metade do encontro, Rita Lopes, aos 27, apontou o 5-0, e aos 41 minutos surgiu o golo de honra do CACO, apontado por Sara Fernandes. Mas, logo na jogada seguinte, Ana Arsénio assinou o 6-1, com o resultado a voltar a dilatar aos 42, por Rita Lopes, aos 43, por Aina Arxé, e aos 49, por Maria Sofia Silva, que estabeleceu o marcador final da final disputada no Pavilhão Gimnodesportivo de Turquel, em Alcobaça.Para chegarem à final, o Benfica e o CACO ultrapassaram no sábado o Stuart Massamá e o Carvalhos, respetivamente.O Benfica, que venceu o campeonato nacional nas últimas sete edições, volta a fazer o pleno ao conquistar seis Taças de Portugal nos últimos seis anos, enquanto o CACO, do segundo escalão, ainda não conseguiu vencer nenhuma.