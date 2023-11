Benfica vence Carvalhos mas a sofrer na parte final

O Benfica derrotou fora o Carvalhos por 5-3, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional, mas não ganhou para o susto, já que permitiu à equipa primodivisionária recuperar de 1-4 para 3-4, resultado que se verificava a 2.24 minutos do final da partida, altura em que Carlos Nicolía fez o quinto golo das águias, por penálti, selando o resultado final.Com esta vitória, o Benfica ascendeu provisoriamente à liderança, com 19 pontos, esperando pelo desfecho do jogo grande da jornada, que opõe este domingo a Oliveirense ao Sporting, que comandam com 18 pontos e só com vitórias.