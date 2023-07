Benfica ganha corrida ao Sporting e anuncia contratação do prodígio Viti

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Viti, jovem de 16 anos que chega do Valongo.Os encarnados informam que o promissor hoquista, internacional sub-19, vai integrar numa primeira fase a pré-temporada da equipa sénior.Recorde-se que o jogador tinha tudo encaminhado com o Sporting, mas acabou por assinar com as águias.