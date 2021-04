Benfica vence Liceo e lidera Grupo C da Liga Europeia

O Benfica estreou-se na tarde deste sábado no Grupo C da Liga Europeia com um triunfo (7-2) frente ao Liceo da Coruña.





Diogo Rafael e Valter Neves colocaram os encarnados na frente e, apesar do Liceo reduzir por Roberto Di Benedetto, o Benfica aumentou a vantagem até ao intervalo (4-1), por Gonçalo Pinto e outra vez por Diogo Rafael, ainda a fazer um hat-trick (5-1) após o reatamento.Os encarnados controlaram por completo a partida, ainda com mais um golo de Sergi Aragonès e outro de Gonçalo Pinto (7-1), ainda antes de Marc Grau estabelecer o resultado final, e assumiram o comando da série, mas têm este domingo uma prova de fogo frente ao Barcelona na passagem às meias-finais da competição europeia.