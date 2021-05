Cabestany depois da derrota com o Benfica: «Temos de corrigir isto urgentemente»

Guillem Cabestany não estava satisfeito no final do jogo deste sábado com o Benfica. O treinador do FC Porto lamentou a forma como em 10 minutos a sua equipa ficou a perder por 5-0.





"Não se pode separar a entrada no jogo do resto, prejudou-nos muito. Nós até entrámos com atitude, intensidade e vontade, mas o Benfica é uma equipa que aproveita bem os contra-ataques e mostrou grande eficácia. Não é fácil emocionalmente olhar para o marcador e ver 0-5 aos 10 minutos. Tivemos de aprender muito mas ao mesmo tempo entrar no jogo pouco a pouco e criar oportundiades. Estamos nas meias-finais do campeonato, temos de manter a cabeça fria e não deixar que o coração mande mais do que a cabeça. Temos de corrigir isto urgentemente, mas está é uma série que vamos fazer com que seja longa", explicou Cabestany, em declarações ao Porto Canal.No próximo fim de semana a equipa vai disputar a final-four da Liga Europeia. "A equipa vai estar com sensações muito más, antes do jogo pensava que a equipa está a fazer um trabalho de equipa brutal, muito bom. Posso estar contente com isso mas o que os adeptos querem são resultados. Vamos passar um mau sábado e um mau domingo, mas na segunda-feira já vamos trabalhar para as meias-finais da Liga Europeia."