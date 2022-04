Caio anuncia o fim da carreira

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio (@caio8_)

Ricardo Oliveira, também conhecido nos meandros do hóquei em patins como Caio, anunciou nas redes sociais que esta é a sua última época como jogador.O avançado, de 40 anos, representa na presente temporada o Sp. Tomar depois de ao longo da carreira ter vestido as cores do FC Porto, do Benfica, do Sporting e da Seleção Nacional, entre outros."Depois de várias semanas a pensar no assunto, a ouvir as pessoas que me estão mais próximas, a pesar os prós e os contras de qualquer que fosse a decisão, decidi que esta será a minha última época como hoquista. São 22 épocas como atleta profissional, 26 títulos conquistados, mas para mim o mais importante, foi o trajeto feito até todos esses feitos…. Todos os momentos de balneário, de viagens, de estágios, as risadas, (algum choro à mistura também), as amizades que ficarão para a vida e acima de tudo o respeito que sinto até aos dias de hoje de todos os clubes que representei… Esse é melhor legado que posso deixar! Sentir que (de todas sem exceção) as camisolas que vesti, todos reconhecem que as vesti com o maior orgulho, dedicação, empenho, profissionalismo e respeito e deixei sempre o melhor de mim em todos os lugares por onde passei…. Não só, mas sobretudo por isso, valeu muito a pena esta viagem. O meu muito obrigado e levo-vos a todos no coração!", escreveu o jogador no Instagram.