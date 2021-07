Capitã Marlene Sousa enaltece dobradinha do Benfica

A hoquista Marlene Sousa, autora neste domingo de um hat-trick na conquista da sétima Taça de Portugal consecutiva pelo Benfica, no triunfo frente ao Infante de Sagres, por 7-0, enalteceu a dobradinha das águias.

"Absolutamente fantástico, estamos muito contentes. Em apenas oito dias conseguimos os dois troféus mais importantes a nível nacional. Temos saudades dos adeptos nos pavilhões. O Benfica é assim, na raça, do primeiro ao último apito", assinalou a hoquista, citada pelo clube.

No final, também Maria Sofia Silva, que marcou o golo inaugural logo no primeiro minuto no jogo realizado na Mealhada, sublinhou a felicidade por mais uma conquista e, à semelhança, do treinador Paulo Almeida, disse que o ADN do clube é ganhar.

"Estamos muito felizes, faz parte do nosso trabalho. Trabalhámos o ano todo para isto, é o ADN do Benfica. Queremos festejar. Somos uma grande família dentro e fora de campo, faz a diferença em todos os jogos", sublinhou.