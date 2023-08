Carlo Di Benedetto é baixa no FC Porto durante três meses

Carlo Di Benedetto, goleador do FC Porto, foi operado ao ombro esquerdo, informaram os dragões. Há um mês, o avançado francês sofreu uma luxação diante da Suíça nos quartos-de-final do Campeonato da Europa, em Espanha, e foi agora operado para debelar a lesão.Apesar do clube não ter revelado o tempo de paragem, o nosso jornal sabe que a recuperação de Carlo Di Benedetto deverá rondar os três meses. Falha assim a Elite Cup em Tomar (15 e 17 de setembro), o primeiro troféu oficial da época, assim como os primeiros jogos do campeonato, no qual se incluem os duelos frente a Benfica na Luz (14 de outubro), e Sporting, no João Rocha, a 28 do mesmo mês.