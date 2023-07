Carlo Di Benedetto em dúvida para o jogo frente a Portugal

Más notícias para a França antes do jogo das meias-finais do Europeu frente a Portugal. Carlo Di Benedetto, avançado e capitão da seleção gaulesa, lesionou-se no ombro esquerdo frente à Suíça e está em dúvida para o jogo de amanhã (17h30).Já nos últimos dez minutos, Carlo lesionou-se numa disputa de bola com um jogador helvético. Foi assistido e foram evidentes as queixas.O goleador do FC Porto é o melhor marcador da sua seleção com quatro golos em quatro jogos neste Campeonato da Europa. Para além da qualidade ofensiva, é também o marcador de livres diretos de França.