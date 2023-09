Carlo di Benedetto: «Jogamos sem pensar na época anterior»

O FC Porto inicia amanhã a temporada frente ao Sp. Tomar nos quartos de final da Elite Cup, prova que marca o arranque da época e na qual os dragões defendem o título conquistado no ano passado, após vitória por 4-1 na final diante do Benfica.

A equipa de Ricardo Ares deixa para trás uma temporada cheia de altos e baixos: se o 5º lugar na fase regular ficou aquém do expectável (viriam a cair nas ‘meias’ do playoff ante o Benfica), a conquista da terceira Liga dos Campeões da sua história, numa final jogada em Viana do Castelo, limpou a má imagem deixada no campeonato.

"O facto de termos ganho o ano passado mostra o quanto esta competição é importante para nós", refere ao nosso jornal Carlo Di Benedetto, avançado francês do FC Porto. "Jogamos esta época sem pensar na anterior e queremos ganhar a primeira competição da temporada", sublinha o goleador de 27 anos.

Os azuis e brancos podem, em Tomar, vencer a prova de forma consecutiva, algo que nunca foi feito. Procuram também o terceiro título na Elite Cup, descolando do Sporting, também com duas conquistas.



Tomar traz boas e más recordações



Na época passada, Tomar foi palco de boas e más memórias para os dragões. Começaram por ali vencer a Elite Cup, regressando à cidade do Nabão para uma vitória sofrida por 7-6 frente ao Sp. Tomar, na fase regular do campeonato. O momento negativo deu-se na final four da Taça de Portugal. Nas meias-finais, caíram (3-5) frente aos tomarenses. "O Sp. Tomar é uma equipa muito boa e é muito difícil jogar no seu pavilhão. Conhecemos bem a pista. Vamos com a ambição toda para esse jogo para passar às meias-finais", disse Carlo Di Benedetto.



Jogos para ver no site de Record



Caso não tenha a oportunidade de se deslocar a Tomar, pode assistir a todos os jogos a partir do site de Record. O nosso jornal volta mais uma vez a associar-se a uma das melhores provas de hóquei em patins do Mundo.