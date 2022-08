Carlos Nicolía renova com o Benfica até 2023

O Benfica anunciou, este sábado, a renovação de Carlos Nicolía até 2023.O hoquista internacional argentino, que já leva oito anos ao serviço das águias, mostrou-se muito feliz com o voto de confiança e assegurou que sempre deu tudo pelos encarnados."Falou-se de muita coisa, mas só pensei no Benfica. São oito anos a jogar aqui e o Benfica é a minha casa. Tentei sempre fazer o meu melhor pelo clube, nunca me foquei na questão de marcar muitos golos. A prestação e os resultados da equipa são muito mais importantes. Para mim, não foi um grande ano porque não se ganhou", começou por referir à BTV acerca da temporada passada."O importante é que o clube alcance o que merece, o campeonato. Queremos voltar a ser campeões. O Benfica trabalha e dá tudo para que as equipas possam ganhar", garantiu.Nicolía, recorde-se, chegou dos italianos do Valdagno em 2014/15.