Cascais vai assinalar centenário de Padre Miguel no domingo

A Câmara Municipal de Cascais vai homenagear o Padre Miguel Barros a título póstumo, no próximo dia 8 de outubro, data em que celebraria 100 anos de vida.O Município, em parceria com a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, a Juventude Salesiana e os Antigos Alunos dos Salesianos do Estoril, vai organizar várias atividades para recordar um nome ímpar que ajudou a impulsionar o desporto e, sobretudo, o hóquei em patins.9h00 - Torneio de hóquei em patins, no Pavilhão dos Salesianos do Estoril12h30 - Missa, na Capela dos Salesianos do Estoril13h30 - Almoço convívio, Salesianos do Estoril (necessária inscrição)15h30 - Inauguração do Passeio Padre Miguel, em frente ao túnel de acesso à Praia do Tamariz, junto à Av. Aida16h00 - Recordar o Padre Miguel, no Auditório do Edifício Cruzeiro, Av. das Acácias, Monte Estoril.Padre Miguel Barros está ligada ao hóquei em patins, tendo sido o fundador da Juventude Salesiana, equipa que desde 1961 viu nascer alguns dos melhores jogadores portugueses e que conquistou vários títulos regionais e nacionais.Nascido em 1923, o Padre Miguel descobriu a modalidade no início dos anos 40, altura em que um grupo de alunos dos Salesianos do Estoril inicia a prática do hóquei em patins, de uma forma muito rudimentar. Mais tarde, em 1957, de regresso de Moçambique, relança a modalidade nos Salesianos e, em 1960, com o ataque das grandes equipas aos jovens jogadores que entretanto davam nas vistas, decide fundar a Associação Juventude Salesiana, clube que nasce no dia 20 de março de 1961.A partir de 1963, o conjunto recém-criado começa a imperar nos campeonatos de juvenis, juniores e seniores, conquistando nas décadas de 60 e 70 vários títulos regionais e nacionais.Para além das vitórias nas principais competições, a Juventude Salesiana forneceu vários jogadores às Seleções Nacionais e que, no decorrer das respetivas carreiras, ajudaram os clubes para onde transitaram mais tarde nas conquistas das maiores competições nacionais e internacionais. Nomes como Chana, Leste, Sobrinho, José Virgílio e, mais recentemente, Filipe Gaidão, ficaram na história da modalidade."A formação dos atletas sempre se baseou na camaradagem e amizade. Não se trata de um clube para a luta e com único princípio de vitória e campeonismo", referiu, numa entrevista, Padre Miguel, que faleceu aos 87 anos, a 7 de maio de 2010.