CD da Federação de Patinagem de Portugal multa Benfica por insultos de Rui Costa aos árbitros

O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal instaurou um processo ao Benfica por Rui Costa ter dirigido insultos à equipa de arbitragem do jogo 4 da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins. De acordo com o relatório do referido organismo, o presidente do Benfica desceu à zona de acesso ao balneário ao intervalo e dirigiu-se à equipa de arbitragem da seguinte forma: "Isto é um roubo, vocês são uns ladrões."Nesse encontro, disputado a 25 de junho e que as águias venceram por 5-3, Luís Sénica, presidente do organismo, estava presente na tribuna do Pavilhão da Luz, a qual abandonou antes do final da partida devido aos insultos que os adeptos das águias lhe dirigiram. Tudo começou após a expulsão de Carlos Nicolia perto do intervalo, que o impediria de jogar a 'negra' na decisão do campeonato. Os dragões, recorde-se, triunfaram no jogo 5 por 3-2 e conquistaram o campeonato nacional na época passada.O Benfica foi multado em 2115 euros no processo que implica o presidente do clube e foi visado ainda em outros dois processos por parte de Conselho de Disciplina da FPP, e todos referentes ao mesmo jogo, que custaram um total de 11 mil euros aos encarnados.