Cinco jogadores castigados pelos incidentes no dérbi de hóquei em patins

Cinco jogadores foram castigados na sequência dos incidentes ocorridos no segundo jogo das meias-finais do playoff do campeonato nacional, que se disputou no sábado, na Luz.O nosso jornal apurou que três dos castigados são do Sporting: Ferran Font (3 jogos), Henrique Magalhães (2 jogos) e João Souto (2 jogos).Já do lado do Benfica foram penalizados o guarda-redes Pedro Henriques (3 jogos) e Edu Lamas (2 jogos).Mais tarde, a Federação Portuguesa de Patinagem oficializou os castigos. Fora destes castigos ficou para já Lucas Ordonez, também ele envolvido em vários lances polémicos, já denunciados pelo Sporting, através do responsável de comunicação, Miguel Braga. Quer isto dizer que estes jogadores já não vão poder ser utilizados nos próximos encontros, a começar já pelo de hoje, o terceiro dérbi, no Pavilhão João Rocha, às 20h00.Recorde-se que esta eliminatória das meias-finais está empatada (1-1), enquanto na outra lidera o FC Porto por 2-0 diante do OB Barcelos, podendo esta noite selar o apuramento para a final.