Clássico entre Benfica e FC Porto será jogado à porta fechada

O clássico de sábado entre Benfica e FC Porto, do campeonato nacional de hóquei em patins, não contará com público nas bancadas. Esta é uma das consequências das medidas adicionais de combate ao coronavírus esta quarta-feira anunciadas pelo clube da Luz, que em comunicado anunciou que "todos os jogos das modalidades seniores femininas e masculinas" se realizarão "à porta fechada até data a comunicar oportunamente".





Segundo as medidas anunciadas pela Federação de Patinagem , o encontro entre águias e dragões poderia ter no interior do pavilhão um máximo de mil pessoas (entre "atletas, dirigentes, técnicos, staff de apoio às equipas, equipa de arbitragem e delegados técnicos, representantes federativos/associativos, direções e órgãos sociais das equipas, forças de segurança e proteção, equipas de limpeza e de apoio ao funcionamento das instalações, órgãos de comunicação social e público"), mas o emblema encarnado acabou por tomar a decisão de limitar o acesso apenas às pessoas estritamente necessárias à disputa da partida.