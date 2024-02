Clássico FC Porto-Benfica com transmissão no site de Record

vai transmitir o clássico deste sábado (15h) entre FC Porto e Benfica no Dragão Arena, em jogo da jornada 16 do campeonato. Depois do triunfo dos encarnados por 4-1 na 1ª volta, a equipa de Ricardo Ares procura vingar a derrota.O Benfica ocupa o 4º lugar com 32 pontos, enquanto os azuis e brancos seguem uma posição acima com 36 pontos. Na liderança partilhada seguem Oliveirense e Sporting (com 40). Uma derrota deixa os encarnados praticamente arredados da luta pelo 1º lugar.