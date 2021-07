Clubes da EHCA não se inscreveram na Liga Europeia de hóquei em patins

A Associação Europeia de Clubes de Hóquei em patins (EHCA) anunciou hoje que os 12 clubes membros, entre os quais Oliveirense, Sporting, FC Porto, Benfica e Óquei de Barcelos, não se inscreveram na Liga Europeia para a temporada 2021/22.

Esta decisão, que foi tomada em Assembleia Geral, prende-se com o facto do comité europeu da WSE-RH (World Skate Europe - Rink Hockey) não se ter pronunciado "sobre o reconhecimento da EHCA como coorganizadora", assim como o desconhecimento "das características da edição 2021/22 da principal prova continental de clubes".

Contudo, a EHCA, liderada pela Oliveirense, dá conta que "mantém a abertura para que, num futuro próximo, a WSE-RH esteja disponível para chegar a um acordo".

Por fim, o organismo adianta que está "preparado para iniciar a competição por sua conta no próximo mês de setembro, contando com todos os clubes presentes na EHCA e também as equipas que se qualificaram desportivamente para jogar a principal competição de clubes".

A EHCA é constituída por Oliveirense, Sporting, FC Porto, Benfica, Óquei de Barcelos, CF Noia, FC Barcelona, HC Liceo, CF Reus Deportiu, CH Caldes, SCRA Saint-Omer e HC Forte dei Marmi.