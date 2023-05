Comprometido com o FC Porto, Edu Lamas não joga as meias-finais do playoff de hóquei em patins

Edu Lamas em ação frente ao FC Porto em Viana do Castelo

Benfica e FC Porto medem forças amanhã (15h) pela sexta vez esta temporada, no jogo 1 das meias-finais do playoff do campeonato nacional.Edu Lamas, defesa do Benfica em final de contrato e comprometido com o FC Porto para a próxima temporada, vai assistir à eliminatória na bancada. Uma vez que o clube da Luz conta com seis estrangeiros no plantel (por motivos regulamentares só pode convocar cinco), o espanhol deverá ser o preterido nos duelos frente aos azuis e brancos. Tal como deu conta o nosso jornal, o internacional pelo país vizinhoapós a derrota frente ao FC Porto em Viana do Castelo, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Edu Lamas teve uma exibição apagada diante da futura equipa. A seis minutos do fim, e com um empate a um golo registado no marcador, um passe errado de Lamas permitiu a Carlo Di Benedetto fazer o 2-1. O Benfica não mais conseguiria chegar ao empate a acabou por cair na desejada prova após desaire por 4-2.Agora, para evitar polémicas, e até para proteger o próprio jogador, Edu Lamas não vai dar o seu contributo. Caso o Benfica consiga seguir para a final, onde vai defrontar Sporting ou OC Barcelos, o defesa poderá voltar a ser aposta.O espanhol foi titular em 19 dos 27 jogos disputados esta época no Benfica. Depois do clube lhe comunicar que não iria renovar o contrato, Edu Lamas acabou por aceitar o convite do FC Porto ainda em fevereiro. OC Barcelos e Liceo também estavam interessados no jogador.Na Luz, o Benfica vai tentar melhorar o registo negativo frente aos dragões esta temporada. No primeiro jogo oficial, o FC Porto venceu (4-1) na final da Elite Cup, jogada no Municipal Cidade de Tomar, mas os encarnados vingariam-se uma semana depois na Supertaça disputada em Barcelos – triunfo por 4-2.No campeonato, o FC Porto fez uma fase regular discreta (terminou no 4º lugar), mas venceu os dois clássicos frente ao eterno rival: triunfos por 3-0 no Dragão Arena e 3-2 na Luz.O último desaire foi em Viana do Castelo, numa Liga dos Campeões que sorriu ao FC Porto, após triunfo na final frente ao Valongo. Depois de terminar a fase regular no 1º lugar, o Benfica vai tentar aproveitar o fator casa frente aos dragões. Numa eliminatória à melhor de cinco jogos, os encarnados poderão fazer três jogos na Luz, caso a eliminatória seja decidida na 'negra'.