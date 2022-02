Crónica do site do FC Porto descreve vitória sobre "Sporting de Lisboa"

O FC Porto venceu este sábado o Sporting, por 7-3, no clássico de hóquei em patins com os portistas a celebrarem o triunfo com algum 'gozo' à mistura, ainda, certamente, à boleia dos incidentes do jogo entre as duas equipas no Estádio do Dragão na última sexta-feira.No site dos azuis e brancos, a crónica da vitória aparece intitulada da seguinte forma: 'Campeões do Mundo goleiam no Lumiar'. Refira-se que o encontro disputou-se no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, mais propriamente na freguesia do Lumiar.À imagem do que os portistas também haviam feito ontem , o clube da Alvalade voltou a ser apelidado de 'Sporting de Lisboa'. "O FC Porto é cada vez mais líder do campeonato de hóquei em patins. Esta tarde, na pista do Sporting de Lisboa, os Campeões do Mundo golearam a formação local por 7-3 e dilataram para cinco pontos a vantagem sobre o conjunto segundo classificado", pode ler-se no site dos azuis e brancos.