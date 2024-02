Decisões a chegar e dérbi na Luz: equipas portuguesas de olhos nos 'quartos' da Champions

Nolito brilhou na vitória por 7-6 frente ao Benfica



Sp. Tomar procura repetir a vitória da 1ª volta, sob risco de cair na fase de grupos

As sete equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões entram amanhã em ação na penúltima jornada da Liga dos Campeões e de olho nos quartos-de-final.No Grupo A, o OC Barcelos (7 pontos) garante o bilhete dourado se bater o Liceo (1) da Corunha e se os italianos do Forte (4) perderem frente ao Barça (10) de João Rodriges, a única equipa já apurada.No Grupo B, Benfica (9) e Sporting (8) seguem em frente se vencerem no dérbi. Podem apurar-se em caso de empate, desde que o Calafell (5) não vença o Reus (sem pontos). É um teste de maior pressão para a equipa de Nuno Resende devido à pesada derrota em casa do FC Porto (1-7) para o campeonato na última jornada. No Pavilhão João Rocha, os leões bateram as águias no dérbi da Champions por 7-6, num dérbi emocionante e polémico em que Nolito brilhou com três golos.No Grupo C, há duelo português. O líder FC Porto (9) recebe o Sp. Tomar (5) e basta pontuar para seguir em frente. Os tomarenses estão eliminados se perderem e o Trissino (7), equipa orientada por Tiago Sousa, pontuar na visita ao terreno do Lleida (1). No jogo da 1ª volta, a equipa de Nuno Lopes bateu os dragões por 5-3.Por fim, no Grupo D, basta um empate à Oliveirense (9) na receção ao Saint Omer (6) para confirmar o apuramento. O Valongo (4) viaja ao terreno do Lodi (4), sabendo que uma derrota deixa a equipa de Renato Garrido numa posição muito delicada.