Dérbi da Champions adiado por falta de policiamento

O dérbi entre o Sporting e o Benfica, a contar para a segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, já não se vai disputar esta quinta-feira, dia 14.Ao queapurou, as razões do adiamento do jogo prendem-se com o facto de não haver policiamento suficiente para destacar para o Pavilhão João Rocha - o encontro estava agendado para as 18h00 -, uma vez que no Estádio José de Alvalade disputa-se, no mesmo dia, a partir das 20h00, o jogo entre o Sporting e o Sturm Graz, para a Liga Europa.O dérbi foi remarcado para o dia 16 de janeiro de 2024.