Di Benedetto em duelo... familiar

Carlo Di Benedetto, avançado do FC Porto, viveu em 2021/22 a sua melhor temporada: conquista do campeonato, Taça de Portugal e ainda Taça Intercontinental. O avançado francês apontou 63 golos em todas as competições e foi um dos principais responsáveis pelo sucesso dos dragões. Agora, pode começar a época da melhor forma com a conquista da Elite Cup frente ao Benfica... do irmão Roberto Di Benedetto. "Já joguei contra o Roberto e contra o Bruno quando eles estavam no Lleida e eu no Liceo", começa por explicar ao nosso jornal. "Ninguém quer perder contra o irmão. Eu estou no FC Porto e não quero perder contra o Benfica, mas perder contra o meu irmão seria ainda pior. Haveria muita brincadeira por causa disso. Para os meus pais é difícil, mas eles acabam contentes de qualquer maneira", refere o internacional francês de 25 anos num português perfeito.

Carlo Di Benedetto nasceu em França, mas é filho de pai italiano e mãe espanhola. "Já estou habituado desde pequeno a falar várias línguas", conta. Na temporada passada, sagrou-se ainda vice-campeão europeu em Paredes, perdendo na final frente à Espanha.