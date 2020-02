Diogo Neves e o coronavírus: «Temos treinado à porta fechada sem saber quando voltaremos a jogar»

O surto de coronavírus tem gerado preocupação e afetado o desporto mundial de forma permanente, o que tem levado ao cancelamento e adiamento de vários jogos e eventos, estando inclusive a colocar-se em causa a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio e do Campeonato da Europa de futebol.





De modo a perceber o ambiente que os desportistas portugueses sentem por viver e jogar no estrangeiro nesta altura, Diogo Neves, jogador português de hóquei em patins do Trissino, partilhou como estado que se vive fruto da propagação do surto na região de Veneto, onde vive."Têm-se vivido momentos de apreensão e receio. Até 1 de março, escolas, universidades, eventos desportivos e todos os campeonatos estão parados. Existem algumas zonas em alerta vermelho e quarentena, onde as pessoas não podem sair e entrar das cidades, nomeadamente na zona da Lombardia", relata o jogador de 25 anos, que vive em Itália desde 2016.Este ambiente leva Diogo a manifestar alguma preocupação pela quantidade de casos que vão surgindo no país. Tal situação afeta os treinos e jogos do emblema que representa. "Em Veneto, contamos com uma série de infeções confirmadas, o que me deixa algo receoso. Temos treinado à porta fechada sem saber quando iremos retomar os jogos, provavelmente à porta fechada enquanto a situação não estiver mais estável", referiu aApesar da preocupação, cada vez mais presente nesta fase, Diogo Neves aconselha para a importância de "manter a calma e respeitar as medidas de prevenção emitidas pelo ministério da saúde, de maneira a limitar a propagação do surto".Para além de Diogo Neves, o Trissino conta com Reinaldo Ventura e é treinado por Sérgio Silva.