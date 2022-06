Diretor do Sporting avisa: «Cenas vergonhosas não podem ser toleradas pela tutela!»

Deixamos tudo na pista. Embora limitados conseguimos discutir o resultado até ao fim. As cenas vergonhosas não podem ser toleradas pela tutela! Vamos responder na pista dia 07/06 e apelamos à presença do nosso público. Força Sporting! pic.twitter.com/C37wrLXefw — Gilberto Dias Borges (@GilbertoDiasBo1) June 4, 2022

Gilberto Borges, diretor da secção de hóquei em patins do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais na sequência dos desacatos sucedidos ontem no jogo com o Benfica, no segundo jogo das meias-finais do playoff.O dirigente fala em "cenas vergonhosas" e pede a intervenção do governo. "Deixámos tudo na pista. Embora limitados conseguimos discutir o resultado até ao fim. As cenas vergonhosas não podem ser toleradas pela tutela! Vamos responder na pista dia 07/06 e apelamos à presença do nosso público. Força Sporting!", escreveu Gilberto Borges.O dérbi, disputado na Luz, registoue que até Rui Costa, o presidente do Benfica, desceu à pista no final.