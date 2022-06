Diretor do Sporting garante que "alguém bem conhecido da praça solicitou" agressões a adeptos

O diretor de hóquei em patins do Sporting, Gilberto Borges, comentou o desfecho da época com uma derrota no jogo 5 ante o Benfica e aproveitou para condenar os desacatos ocorridos nas bancadas do Pavilhão João Rocha."Continuamos em pé e saímos ainda mais fortes. O que nos aconteceu nesta-meia final e nos cinco jogos deverá fazer refletir quem comanda a modalidade. Hoje até adeptos nossos foram desalojados da primeira fila, agredidos, ao intervalo, porque alguém bem conhecido, da praça, o solicitou. Inaudito e como nos lembramos como temos sido tratados noutros ambientes com pavilhões cheios e nunca as forças da ordem nos deram proteção. Quando se perde a concentração naquilo que devia ser o jogo, criam-se narrativas que justificam a atuação deplorável neste quinto jogo. Continuamos fortes e contra tudo e contra todos havemos de voltar ao lugar que é nosso! Cada vez mais orgulho em ser Sporting!", frisou o dirigente dos leões.