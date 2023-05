Dívidas e contas congeladas: Campeão espanhol Liceo vive dias de aperto

Roberto Di Benedetto foi considerado o MVP da OK Liga na época passada



Alèx Rodríguez (esquerda) ruma ao Voltregà, César Carballeira deverá ficar no Liceo

Apesar dos resultados positivos da sua equipa masculina nos playoffs da OK Liga, o Liceo, histórico emblema do hóquei em patins e seis vezes vencedor da Liga dos Campeões, vive com a corda atada ao pescoço. Depois das saídas dos principais jogadores após a conquista do título de campeão na época passada, o emblema galego vem acumulando derrotas na Justiça.De acordo com o jornal 'La Voz de Galicia', um tribunal da Corunha ordenou o congelamento das contas bancárias do Liceo devido à dívida de 3.157 euros à guarda-redes Katy Guscin – o valor corresponde a 2.428 euros em salários, mais 728 em juros de mora. O clube já tinha sido avisado do incumprimento. Ao não pagar, a justiça ordenou o congelamento das contas do clube.Mais grave é a dívida do Liceo a Roberto Di Benedetto, atual jogador do Benfica. O Liceo deu baixa do contrato do jogador à segurança social 12 dias antes de este terminar, o que levou Roberto a agir judicialmente. O tribunal deu razão ao atleta do Benfica e obrigou o Liceo a pagar 16 mil euros de indemnização ao francês. A este valor juntam-se ainda mais 2.560 euros de juros de moraRoberto Di Benedetto foi um dos sete jogadores que deixou o Liceo na época passada, a maior debandada de sempre de uma equipa campeã. Os irmão Carles e Marc Grau rumaram ao Barcelona. A estes juntaram-se ainda Jordi Adroher (Oliveirense), Maxi Oruste (Vercelli), Martín Rodríguez e Jordi Burgaya (ambos para o Voltregà), para além do já referido Roberto Di Benedetto.O Liceo anunciou recentemente o fim da equipa feminina, dando a sua licença ao Hockey Club Coruña, emblema independente que vai jogar, no entanto, no Riazor.O clube está a disputar o acesso à final da OK Liga frente ao Calafell. Vencidos os dois primeiros jogos das meias-finais, o emblema galego está a uma vitória de garantir novamente a presença na final.Apesar da situação desfavorável, o clube não deverá sofrer uma debandada idêntica ao do ano passado, ainda que estejam da saída jogadores importantes. Bruno Di Benedetto, irmão de Roberto e Carlo, tem tudo acertado com a Oliveirense. O mesmo acontece com Àlex Rodríguez que vai regressar ao Voltregà. O avançado teve convite da Oliveirense, mas as saudades de casa falaram mais alto. Pol Manrubia está cedido pelo Benfica e regressa à Luz, enquanto o guarda-redes argentino Matías Bridge ruma aos italianos do Sandrigo. César Carballeira, apesar de cobiçado pelo OC Barcelos, deverá ficar na Corunha, assim como o capitão Dava Torres.O Liceo tenta agora compor o plantel para a próxima época, mas os conhecidos problemas financeiros não são um atrativo. Tomás Moreira, jogador que esteve em destaque no Sp. Tomar, recebeu convite do Liceo, mas preferiu continuar a carreira ao serviço do Murches, muito por culpa dos compromissos profissionais em Lisboa.Quem aceitou o convite do Liceo foi Tiago Rodrigues, guarda-redes do FC Porto. Pablo Cancela (Follonica) e Bruno Saavedra (Dominicos) rumam também ao emblema galego.