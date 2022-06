Dois detidos e 10 adeptos identificados no dérbi de hóquei em patins entre Sporting e Benfica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas pessoas e identificou 10 adeptos no jogo de hóquei em patins entre o Sporting e o Benfica que se realizou este domingo no pavilhão João Rocha, em Lisboa.





Segundo as autoridades, os detidos cometeram injúrias e resistência e coação. Foram identificados e retirados do pavilhão nove adeptos do Sporting e um adepto do Benfica por comportamentos inadequados.No fim da partida, os adeptos do SLB foram acompanhados até ao exterior, sem haver registo de feridos devido às intervenções policiais.

"Este jogo foi classificado como de alto risco e foi necessária intervenção policial, nomeadamente para afastar alguns adeptos de forma a prevenir agressões e interrupções do jogo, bem como criar um espaço de segurança que permitisse o desenvolvimento da partida", explica a PSP em comunicado.



Tal como Record havia avançado, Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi detido após o encontro, jogo que terminou com carga policial nas bancadas do Pavilhão João Rocha. O responsável pelas modalidades leoninas foi identificado pelas forças de segurança.



Leia o comunicado na íntegra:



"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 3ª Divisão, efectuou policiamento ao jogo Playoff (jogo 5) de Hóquei em patins, entre Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica realizado ontem, pelas 18h30, no Pavilhão João Rocha, classificado como jogo de risco elevado. Durante esta operação salienta-se o seguinte:



1. Face a comportamentos inadequados para com os jogadores e equipa de arbitragem, reiterados durante o jogo e visando prevenir agressões e eventuais interrupções do jogo, houve necessidade de afastamento de alguns adeptos do SCP que se encontravam por detrás dos bancos de suplentes.



2. Em momento próximo do fim do jogo, este grupo de adeptos começou a avançar para junto dos Polícias e a empurrar a manga da zona técnica, tendo sido necessário aumentar a área de segurança através do afastamento dos adeptos daquele local, criando-se assim condições de segurança para os próprios Polícias e para a saída dos jogadores e equipa de arbitragem, em momento posterior.



3. Foram detidas duas pessoas, uma por injúrias a Polícia e outra por resistência e coação quando se retirava uma tarja que camuflava a deflagração de pirotecnia na bancada, tendo neste caso, havido necessidade de intervenção policial naquela área para concretizar a detenção e garantir a segurança dos Polícias envolvidos dado que um grande grupo de adeptos tentou impedir a detenção, a retirada da tarja e do detido.



4. Foram retirados do pavilhão e identificados 9 adeptos do SCP e 1 adepto do SLB por comportamentos inadequados.



5. Após o fim do jogo os adeptos do SLB foram acompanhados para o exterior sem registo de qualquer incidente.

6. Durante todo o policiamento não foi comunicada qualquer situação de ferimentos decorrentes das intervenções durante o jogo.



7. A PSP vai participar e comunicar às autoridades competentes os comportamentos verificados durante o jogo.



8. A PSP apela a um comportamento cívico em ambiente desportivo por parte dos adeptos, e que evitem atitudes e ações de violência ou que incentivem conflitos e alteração de ordem pública, situações em que a PSP não hesitará em intervir para garantir a segurança de todos os intervenientes e o normal decurso do evento desportivo".