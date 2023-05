Domínguez após a eliminação do Sporting na Champions: «Foram dois golpes muito fortes esta semana»

Alejandro Domínguez, técnico do Sporting, lamentou a eliminação frente ao Valongo nos quartos de final da Liga dos Campeões. "Tenho de dar os parabéns ao Valongo, o Xano Edo esteve espetacular. As bolas paradas voltaram a ser decisivas. Foram dois golpes muito fortes esta semana [eliminações na Taça de Portugal e da Liga dos Campeões] e isso mete à prova a paciência do clube comigo", comentou o treinador leonino."É mais importante recuperar a equipa emocionalmente do que a nível tático. Esta é uma equipa feita para ganhar, e quando não consegue é um golpe duro. O Valongo tem uma equipa jovem e com uma energia bestial. Não me recordo [de uma equipa minha ter atirado cinco bolas ao ferro]", concluiu Alejandro Domínguez.