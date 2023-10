Dupla Gonçalo Alves e Hélder Nunes vale mais de metade dos golos do FC Porto

São dois dos melhores jogadores portugueses e fazem jus ao estatuto que adquiriram por direito próprio. Gonçalo Alves e Hélder Nunes tiveram um grande arranque de época em termos individuais com muitos golos, mas também coletivos com a conquista da Taça Continental, a segunda da história do FC Porto.Gonçalo Alves, avançado que veste agora a braçadeira de capitão após a saída de Reinaldo García, continua a ser o artilheiro de serviço com 17 golos, seguido de Hélder Nunes com 11 remates certeiros. Juntos fazem mais de metade dos 41 golos apontados pela equipa de Ricardo Ares esta temporada em oito jogosNo último clássico, o FC Porto quebrou a invencibilidade do Sporting ao vencer por 5-3. Gonçalo Alves e Hélder Nunes mostraram mais uma vez que estão num grande momento de forma ao bisarem no Dragão Arena.A lesão de Carlo Di Benedetto, avançado de área dos azuis e brancos, ajuda também a perceber o maior peso de Gonçalo e Hélder na balança dos golos. O goleador francês recupera de uma lesão no ombro esquerdo sofrida no Campeonato da Europa, em julho, e encontra-se na fase final da recuperação.O FC Porto, campeão europeu, começa esta sexta-feira, em Lleida, na Catalunha, a defesa do título, na segunda e última fase de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Para além dos anfitriões do Lleida, os dragões defrontam ainda os franceses do Coutras e do Noisy.