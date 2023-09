Edo Bosch: «A pressão dos diretores do Benfica ao intervalo foi demais»

Edo Bosch não escondeu a revolta após a derrota (2-4) da Oliveirense frente ao Benfica, nas meias-finais da Elite Cup. A equipa orientada pelo técnico espanhol vencia por 1-0 ao intervalo, chegou a estar a vencer por 2-0 já na 2ª parte, mas permitiu a reviravolta.O técnico fala em pressão dos dirigentes encarnados e queixa-se de uma lance chave ao minuto 33. Diogo Abreu festeja o 3-1, mas o lance foi invalidado após recurso ao Sistema de Revisão de Vídeo por falta sobre Roberto Di Benedetto na área que origina um penálti para o Benfica. Nicolía fez assim o 2-2."O Benfica estava a a pressionar mas tínhamos o jogo controlado com o 3-1. Era uma vantagem suficiente para aguentar os últimos 10 minutos. Tenho de dizer uma coisa: alguma coisa tinha de mudar com a pressão que os diretores do Benfica fizeram nos corredores ao intervalo. Não vou dizer o que se passou porque toda a gente viu. Deu os seus frutos. Na segunda parte houve simulações assinaladas só para um lado, agressões em claro e essa jogada [penálti sobre Di Benedetto] são jogadores que vão disputar uma bola e se tocam. Nós é que fazemos o penálti. Era uma bola que estava no ar e tocaram-se. Os meus jogadores estão preparados para um grande controlo emocional, mas há coisas que por muito que treine não vou conseguir trabalhar. A Oliveirense merecia estar na final."Depois de ter eliminado o OC Barcelos nos quartos-de-final, Edo Bosch perseguia o primeiro título enquanto treinador da Oliveirense, que conta com uma equipa renovada para esta temporada."É muito conveniente de um 3-1 passares a um 2-2. A pressão ao intervalo foi demais. Eu sei que fica melhor ver uma final Benfica-Sporting ou Benfica-Sp. Tomar."