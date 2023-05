Edo Bosch emocionado após derrota do Valongo na final: «Os meus jogadores são uns autênticos campeões»

Edo Bosch, técnico do Valongo, comentou a derrota na final da Liga dos Campeões frente ao FC Porto , em Viana do Castelo."Quero dar os parabéns ao FC Porto. Sei o que significa esta vitória para eles. Creio que fomos a equipa que teve menos descanso. A equipa estava desgastada, tentámos entrar fortes, mas não foi assim. O FC Porto adiantou-se, empatámos e voltaram a colocar-se na frente. Com o 3-1 o sonho ficou mais complicado. Arriscámos na 2.ª parte, preferíamos perder por 10 do que perder por 4-1 sem dar luta. Foi uma caminhada difícil, muito boa, mas o sonho dá muito trabalho e nem sempre se concretiza. Tenho um orgulho enorme nos meus jogadores. Estou seguro que eles em pouco tempo vão levantar o troféu noutros sítios porque são uns autênticos campeões", afirmou o técnico do Valongo."Conseguimos qualificar-nos num grupo muito difícil. Hoje, demos luta durante grande parte do jogo, mas as forças acabaram. Conheço a equipa e sei quando a gasolina acaba. Foi para eles uma experiência incrível para uma formação com uma média de idades de 23 anos. As vitórias são muito boas, mas também aprendemos com as derrotas. Faltou um último passo para tocar o céu", acrescentou."Temos um grande espírito de grupo. Ontem, um jogador meu ofereceu-se para dar um patim a um colega. O Bridge partiu um patim e o Miguel Moura ofereceu-se para lhe dar o dele. Isso explica muita coisa. Não sei o futuro, mas dificilmente vou encontrar um grupo como este. Desejo-lhes a maior sorte do mundo. São uns verdadeiros homens", disse com emoção.