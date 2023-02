Edu Lamas termina contrato com o Benfica e assina pelo FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lamas, internacional pelo seu país, chegou à Luz em 2019, proveniente do Liceo da Corunha. Tem sido um dos jogadores mais utilizados pelos encarnados, mas o excesso de estrangeiros no plantel das águias acaba por abrir as portas à sua saída.

Edu Lamas já assinou contrato com o FC Porto, sabe. O defesa/médio espanhol está em fim de contrato com o Benfica e já se vinculou aos dragões.