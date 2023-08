Edu Lamas troca Benfica pelo FC Porto: «É um clube de que sempre gostei...»

Agora é oficial. Edu Lamas foi confirmado como reforço do FC Porto. O internacional espanhol de 32 anos deixou o Benfica ao fim de quatro épocas depois de terminar contrato. Chega ao Dragão após a conquista do campeonato."Estou muito feliz por chegar ao FC Porto, um clube de que sempre gostei e onde tinha esperança de um dia vir a jogar. Chegou a minha oportunidade e prometo deixar tudo dentro do rinque para elevar o FC Porto aos mais altos patamares."A mudança de Edu Lamas para o Dragão foi conhecida em fevereiro. O jogador com passagens por Liceo e Barcelona acabou por não ser convocado para o jogo das meias-finais do playoff frente ao FC Porto, uma vez que já estava comprometido com os dragões. A lesão de Pablo Álvarez na final diante do Sporting acabou por forçar o regresso aos rinques."Não foi uma decisão complicada. Um convite do FC Porto é algo que não se pode rejeitar. Fiquei radiante quando recebi essa chamada, porque fico mais perto de casa e estou radiante com isso. Toda a gente no mundo do desporto conhece a grandeza do FC Porto. A verdade é que estou muito feliz por começar uma nova etapa aqui e vou tentar contribuir para essa grandeza do clube", disse Lamas ao meios de comunicação do clube.