Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Elite Cup: os melhores no templo do hóquei Tomar recebe a primeira competição oficial da época em setembro, com intervenientes de luxo e o regresso do público





Sorteio e apresentação da prova contou com oito dos melhores atletas de hóquei em patins que atuam no nosso País

• Foto: Pedro Ferreira