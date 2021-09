Elite Cup: Tomar pronta para a festa

É já amanhã que arranca a Elite Cup, com as melhores equipas nacionais a disputarem um troféu oficial no Pavilhão Municipal de Tomar, que já está pronto para receber a grande festa do hóquei.

Numa altura em que a venda de ingressos na bilheteira do pavilhão segue a bom ritmo, Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, destacou a realização da competição numa cidade que adora a modalidade.





“Nós, os tomarenses, somos adeptos apaixonados e fervorosos pelo hóquei e estamos sedentos de retomar a nossa presença nos pavilhões. Diria que não há melhor evento que a Elite Cup para assinalar o regresso dos adeptos. Vão estar as oito equipas de excelência”, destacou Anabela Freitas.