Em Valongo, FC Porto aplica a terceira goleada consecutiva

O FC Porto confirmou o grande momento que vive ao vencer na sempre difícil deslocação ao terreno do Valongo, em jogo da ronda 17 do campeonato. Os dragões golearam por 6-1 e somam agora 42 pontos, menos um que o Sporting e menos três que a Oliveirense, líder do competição.Depois de golearem o Benfica para o campeonato (7-1) e o Sp. Tomar (9-0) para a Liga dos Campeões, os dragões começaram cedo a resolver o jogo frente à equipa de Renato Garrido, ex-selecionador nacional. Ao intervalo já venciam por 5-1. Rafa (2), Carlo Di Benedetto (2), Hélder Nunes e Ezequiel Mena fizeram os golos dos azuis e brancos, João Lima faturou pelo Valongo.Depois de um início de época irregular, um pouco à imagem da temporada passada, a equipa de Ricardo Ares encontrou a melhor forma no virar do ano. Em Valongo somaram a nova vitória em nove jogos em 2024.Os dragões têm agora uma longa viagem até à cidade argentina de San Juan, a 'Meca' do hóquei, para disputar a Taça Intercontinental. Dia 17 (01h30) defrontam o Lomas de Rivadavia. A outra meia-final é entre o Barcelona e o UVT. Os catalães foram convidados a participar devido à ausência do Valongo, vice-campeão europeu que não viaja para a Argentina por questões financeiras.