Equipa de hóquei em patins do Sporting em isolamento profilático

A equipa de hóquei em patins do Sporting estará em isolamento profilático e apenas voltará ao trabalho a 14 de fevereiro. Isto depois de o treinador e pelo menos dois atletas terem dado positivo à Covid-19.



Comunicado do Sporting:





"A equipa principal masculina de hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal encontra-se em isolamento profiláctico, decretado pela Autoridade de Saúde, em virtude de, além do treinador principal, mais do que um atleta ter testado positivo ao novo coronavírus.Face a esta situação, os treinos foram suspensos até dia 13 de Fevereiro. Por sua vez, os jogos com o Famalicense AC, agendado para este domingo, dia 31 de Janeiro, e com o HC Turquel, marcado para o dia 6 de Fevereiro, foram ambos adiados para data posteriormente a designar."