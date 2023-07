Espanha vence Itália nos penáltis e defronta Portugal na final do Europeu

Certamente que a Espanha não esperava tantas dificuldades para vencer a Itália. O país anfitrião bateu a seleção transalpina nos penáltis (3-0), após um empate (4-4) no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.Andrea Malagoli marcou o primeiro, mas Pau Bargalló fez o empate de livre direto. Já perto do intervalo, Giulio Cocco gelou o Ateneu Agrícola com um remate fortíssimo.Na 2ª parte, foi preciso esperar pelo minuto 41 para ver o ex-Benfica Sergi Aragonés a fazer o empate. Malagoli voltou a colocar a Itália na frente, mas no espaço de um minuto, Marc Grau e Nil Roca viraram o resultado. A 40 segundos do fim, Malagoli levou o jogo para o prolongamento, mas foi nos penáltis que o jogo se decidiu.A Espanha vai defender o título amanhã (20h45) frente a Portugal, num clássico de seleções.