FC Porto atropela Sp. Tomar e segue para os 'quartos' da Champions

Depois de fechar 2023 com duas derrotas, o FC Porto apareceu revigorado em 2024 chegando às oito vitórias consecutivas no novo ano. Após golear o Benfica por 7-1 no campeonato, os dragões deram seguimento ao bom momento ao despachar o Sp. Tomar por 9-0 no Grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões, selando o apuramento para os 'quartos'.Foi um triunfo mais fácil do que seria expectável, tendo em conta que os dragões perderam (3-5) na 1ª volta em Tomar. Ao intervalo a equipa de Ricardo Ares já vencia por 6-0.Gonçalo Alves (3), Rafa (2), Mena (2), Diogo Barata e Hélder Nunes fizeram os golos dos dragões. O Sp. Tomar fica pelo caminho, uma vez que o Trissino empatou em casa do Lleida (5-5).