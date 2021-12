O FC Porto recebeu e venceu (5-4) a Sanjoanense, reforçando a liderança do Campeonato, em jogo da 13.ª jornada do Campeonato, disputado este sábado.Depois do domínio na primeira parte (3-1), com golos dos portistas Carlo di Benedetto, Rafa e Carlos Ramos, os dragões sofreram uma forte reação, com a turma de São João da Madeira a chegar ao 3-3 e ao 4-4, tendo João Pereira como maior protagonista, ao bisar na partida.Só a a 2,49 segundos do final o FC Porto desempatou, com um golo de Carlo di Benedetto, também ele a bisar e a ser o melhor marcador dos anfitriões.