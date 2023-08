FC Porto é campeão europeu mas não entra diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões

O FC Porto é o atual campeão europeu, prova que conquistou em maio, em Viana do Castelo, pela terceira vez na sua história. No entanto, os dragões vão ter de disputar a segunda (e última) ronda de qualificação para conseguir o acesso à fase de grupos da prova, já que o regulamento da World Skate Europe não contempla a entrada direta do campeão europeu na fase de grupos da competição.A Federação de Patinagem de Portugal indicou esta sexta-feira as três equipas com entrada direta na prova. Sem surpresas, são elas Benfica, Sporting e OC Barcelos, primeiros classificados da fase regular da época passada. Os dragões terminaram no 4º lugar.Na 2ª ronda de qualificação estão FC Porto, Oliveirense e Valongo. Na primeira está o Sp. Tomar, 7º classificado da fase regular da época passada. A equipa tomarense, vencedora da Taça de Portugal, conhece hoje (18h30) os adversários da fase de grupos da 1ª ronda.Há quatro grupos de quatro equipas, sendo que os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para a última ronda de qualificação, que deverá acontecer entre 3 a 5 de novembro.