O FC Porto apurou-se esta tarde para os quartos de final da Taça de Portugal, ao bater em Torres Vedras a AE Física, da 2.ª Divisão, por 9-0, sendo que ao intervalo já vencia por 4-0.Foi o regresso dos dragões às vitórias, depois da derrota diante da Oliveirense e do empate com o Famalicense, ambos os jogos para o campeonato nacional.Os golos do FC Porto foram marcados por Roc Pujadas (3), Diogo Barata (2), e por Tomás Mena, Rafa, Xavier Barroso e Reinaldo Garcia.O jogo grande dos oitavos de final da Taça de Portugal tem lugar este domingo, com o Sporting a receber o Benfica (15h00).