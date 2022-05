O FC Porto deixou bem claro que é favorito no duelo com o Sporting de Tomar nos quartos de final dos playoffs do campeonato nacional.Os dragões golearem no primeiro jogo da eliminatória por 7-0 com Carlo Di Benedetto a marcar quatro golos, Gonçalo Alves dois e Rafa um.O segundo jogo tem lugar esta sábado e em caso de novo triunfo o FC Porto apura-se para as meias-finais.