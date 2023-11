FC Porto goleia o Carvalhos por 10-0

O FC Porto despachou (10-0) o lanterna-vermelha Carvalhos, emblema de Gaia que parece condenado à descida com nove derrotas em nove jogos neste regresso ao principal escalão.A equipa de Ricardo Ares chegou ao intervalo a vencer por 4-0, com Edu Lamas e Gonçalo Alves a bisarem. Após o intervalo, Lamas e Gonçalo chegaram ao hat-trick, Hélder Nunes bisou, enquanto Carlo Di Benedetto e Mena fizeram um golo cada.Os dragões conseguem a sua maior goleada da temporada até agora. Não é o maior goleada do campeonato porque o OC Barcelos já venceu o Murches por 11-0.O FC Porto, o primeiro candidato a entrar em rinque na 9ª jornada, soma agora 21 pontos e fica à espera para ver o que fazem Benfica, Sporting, Oliveirense e Sp. Tomar, ambos com 19 pontos.