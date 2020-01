FC Porto goleia Tigres de Almeirim

O FC Porto goleou este domingo os Tigres de Almeirim por 10-2, na 12.ª jornada do campeonato. No Dragão Caixa, a equipa de Guillem Cabestany não deu hipótese à formação ribatejana e somou o 6.ª triunfo consecutivo no campeonato.





Ao intervalo, os azuis e brancos já venciam por 6-0. Pela equipa da casa marcaram Gonçalo Alves (4), Sergi Miras (2), Giulio Cocco (2), Andrés Castaño e Reinaldo Garcia. Pelos Tigres marcaram Filipe Bernardino e Miguel Feio.Os dragões seguem no 5º lugar com 28 pontos mas a apenas três do líder Benfica.